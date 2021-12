Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 23: 'ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್'(CM) ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ 'ಬಂಡಿ' ಏರಲು ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರು ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ನೆಪವಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾರ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದೇ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಪರಮಾಪ್ತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜು. 28 ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಡಳಿತದ ಕೋಟಾ ಅರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗುವ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Basavaraj Bommai Suffering from Knee Pain, he may resign to cm post and planning to go to Abroad for treatment; There are other 3 reasons to change CM in Karnataka. Read on to know the complete details.