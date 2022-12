ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

Karnataka

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 28: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 79ರಷ್ಟು (3,91,86,687) 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಹ ಜನರು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 18 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ 86% (3,42,19,206), 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 53% (41,22,150) ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Year End Special: 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾಠಗಳಿವು

ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ 35% (2,81,211) ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು 49% (5,64,120) ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ (11%), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (13%), ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ (15%), ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (16%) ಕಡಿಮೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಮೈಸೂರು (ಶೇ.28) 24ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮನಗರವು 32% ರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

12 ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ, 89% ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 85% ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,27,910 ಡೋಸ್ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7,51,530 ಡೋಸ್ ಕೋವಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು 400 ಡೋಸ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನರು ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಣಿತರು, "ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

English summary

in karnataka state 79 percent (3,91,86,687) of eligible people above 18 years of age and who received the second dose of the Covid vaccine had not yet received a precautionary or booster dose.