ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಎ’ ವರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 420 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ!

ಬೆಂಗಳೂರು ಜನವರಿ 23: ಕರ್ನಾಟಕ ದತ್ತಿ (ಮುಜರಾಯಿ) ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ 400 'ಎ ಮತ್ತು ಬಿ' ವರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 2021-22ರಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ 400 'ಎ ಮತ್ತು ಬಿ' ವರ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಎ ಮತ್ತು ಬಿ' ದೇವಾಲಯಗಳು (80), ಉಡುಪಿ (43) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ (37) ಇವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು (ಸುಮಾರು 74.2 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು (150 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿವೆ.

205 ಕೆಟಗರಿ 'ಎ' ಮತ್ತು 193 ಕೆಟಗರಿ 'ಬಿ' ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 398 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. "ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಯಮಿತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 293 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 263 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುರಸ್ತಿ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು 'ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದವು SC/ST ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಸಿ' ದರ್ಜೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇ-ಹುಂಡಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು.

