ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ; ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೀಗ ಜಡಿದ ಜನರು!

ಜೈಪುರ, ಜೂನ್ 11; ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. ನೀರಿನ ಕಳ್ಳತನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಡ್ರಂಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡ್ರಂಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

"12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "48 ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan: Residents of Ajmer's rural area put lock on their water containers in view of water crisis



"We are facing this issue for past 12yrs. Water tanker comes here after every 2 days. We store water & put lock on it so it doesn't get polluted or stolen, said a local (10.06) pic.twitter.com/QW2IXI8vme