Jaipur

oi-Sunitha B

ಜೈಪುರ ಜು.2: ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಉದಯಪುರದ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಚ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆಯ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಕರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಸದಸ್ಯ ಇರ್ಷಾದ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಹಂತಕರ ಸಂಬಂಧವು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನದು. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಹಂತಕ ರಿಯಾಜ್ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಹಂತಕ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂತಕ ರಿಯಾಜ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Virat Kohli ಹಾಗು Shubman Gill ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೋ | OneIndia Kannada

English summary

Udaipur case: The murder case of Kannayya Lal Barbar of Udaipur, which shook the country, has got a huge twist. Allegations are now rife that the killers of Kannaiya Lal were close to the BJP party and were associated with the RSS Muslim Manch.