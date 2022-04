ಕರೌಲಿ ಗಲಭೆ: 15 ಪುರುಷರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳೆ

Jaipur

oi-Sunitha B

ಜೈಪುರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17: ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕರೌಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕರೌಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕರೌಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿರುವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. 48 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ವಿಧವೆ ಮಧುಲಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೋಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನವ ಸಂವತ್ಸರದಂದು ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು.

ಕರೌಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ

ಮಧುಲಿಕಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ವೇಳೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಧುಲಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಪುರುಷರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧುಲಿಕಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮುಸ್ಲಿಂರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಗುಂಪೊಂದು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಲಾಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Meet the hero, Smt. Madhulika Singh



Smt. Singh rescued 15 muslims from mob on 2nd April in Karauli, Rajasthan.



Smt Singh who comes from Rajput, Hindu community said that my conscience didn't allow me to let these innocent muslims getting beaten. This is my India. pic.twitter.com/2S09ULV3zb