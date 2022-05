ಭಿಲ್ವಾರಾ ಘರ್ಷಣೆ: ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ

Jaipur

ಭಿಲ್ವಾರ ಮೇ 5: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾರೆಯಾಗಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಜೋಧ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಕರೌಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಭಿಲ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 4ರಂದು ಭಿಲ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಉದ್ರಿಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 33 ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಿಲ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯ ಸಂಗನೇರ್ ಉಪನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಿಲ್ವಾರಾ ಎಸ್ಪಿ ಆದರ್ಶ್ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಶ್ ಮೋದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan | An incident was reported in the Sanganer area of Bhilwara last night in which two persons were attacked by some unknown people when they were having food. Their bike was also set ablaze. We are investigating the matter: Ashish Modi, District Collector Bhilwara pic.twitter.com/lGSs7IorR9