World Happiness Report 2022: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದೇಶ ಇದು

International

oi-Sunitha B

ಈ ವರ್ಷದ 2022ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 146 ದೇಶಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18, 2022 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಂತೋಷದ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಬನಾನ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿರುವ 146 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೇಶದ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಾವು ತಾತ್ಸಾರ ಮತ್ತು ವಿಷಣ್ಣತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ 10 ಸಂತೋಷದ ದೇಶಗಳು

1. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್

2. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

3. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್

4. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್

5. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

6. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್

7. ಸ್ವೀಡನ್

8. ನಾರ್ವೆ

9. ಇಸ್ರೇಲ್

10. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10 ಸಂತೋಷದ ಕೌಂಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂತೋಷದ ದೇಶಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ 136 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 139 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 80 ಮತ್ತು 98 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2022 ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷದ ವರದಿಯು ದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಈಗಾಗಲೇ ಟೇಬಲ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಯುಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ-ಲೇಖಕ ಜಾನ್-ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಡಿ ನೆವ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ದೇಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Finland topped the rankings of the world's happiest countries for the fifth time in a row, according to the 10th edition World Happiness Report. A total of 146 countries were ranked in this year's World Happiness Index.