ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಂ ಹಳೆದಾಯ್ತು, ಈಗೇನಿದ್ದರೂ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಪಬ್‌ ಅಂತೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೌಕರರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. 2019 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಏಕಾಏಕಿ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಂನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರಾಮ ವಲಯವಾಯಿತು.

ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಪಬ್‌ ಬಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಶಾಪ್‌ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ದೂರಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ £ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬ್ರಿಟನ್ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪಬ್‌ಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಬೆಲೆಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

