'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಾರಣ' : ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ ವಿವಾದ

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್‌, ಜೂ.22: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಗೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಎಚ್‌ಬಿಒ" ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಚೂರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪು ಕಾರಣ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ವಿವಾದ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಡ್ಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Pakistan Prime Minister Imran Khan has drawn intense criticism after he reiterated that a rise in sexual assault cases in the country was linked to how women dress.