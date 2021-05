ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ: WHO

International

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 22: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ 82 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಸಿನೊಫಾರ್ಮ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ WHO ಅನುಮೋದನೆ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಸೆಂಬುರಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ವರದಿಯಾಗದ ಕೊರೊನಾ ಸಾವುಗಳು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊರೊನಾ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ.

English summary

The official death toll from the Covid-19 pandemic is likely to be a “significant undercount”, the World Health Organization (WHO) said on Friday, estimating that the true figure of direct and indirect deaths could be “two to three times higher”.