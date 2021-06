ಚೀನಾದ ಸಿನೋವಾಕ್ ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

International

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 01; ಚೀನಾದ ಸಿನೋವಾಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಒವಿಐಡಿ -19 ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ 2ನೇ ಲಸಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತುರ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನೋವಾಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಲಸಿಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸಿನೋವಾಕ್‌ನ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ 5ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಗುಂಪು, ಸಿನೋವಾಕ್ ಲಸಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಕ್ಯಾನ್‌ಸಿನೊ ಬಯೋಲಾಜಿಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಲಸಿಕೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿವರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಸಿನೋವಾಕ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ವಿವಿಧ ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶೇ 51ರಷ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದನ್ನು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ 120,000 ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶೇ 94ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನೊಫಾರ್ಮ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

