Video: ಜಪಾನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಜಪಾನ್‌,ಜು.8: ಜಪಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾರಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಬೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡಗಳು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಅಬೆಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್‌ರೈಲ್‌ನಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಶಿಜೋ ಅವರ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜನರು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದರು.

ಅಬೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ 40ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಕೇಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಕೆನ ವರದಿಗಾರ ಅವರು ಅಬೆ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

67 ವರ್ಷದ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಎನ್‌ಎಚ್‌ಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್‌ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಪಾನ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬಂದೂಕು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ಅಪರೂಪ. ಜಪಾನ್‌ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು 2012 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು.

Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot in the chest while giving a speech at Nara's podium. Shinzo Abe was rushed to the hospital lying in a pool of blood.