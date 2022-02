ವಿಡಿಯೋ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ವಾಹನ

International

ಶ್ರೀನಗರ ಫೆಬ್ರವರಿ 23: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ವಾಹನ ಅಂದರೆ UFO ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ UFO ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು UFO ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Many times it was claimed to have seen the aliens' vehicle i.e. UFO in America, but people of other countries called it propaganda of America. Now it has been claimed to have seen UFOs in India's neighboring country Pakistan.