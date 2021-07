Video: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ

International

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜುಲೈ 12: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಮೂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಜಿನ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್​ಫ್ಲೈಟ್​ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಯುನಿಟಿ ಗಗನ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐದು ಮಂದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಕೋಟ್ಯಧೀಶ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಅನುಭವ

ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ 89 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ (53 ಮೈಲಿ) ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಟೈಮ್ (1540 GMT) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:40ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಎರಡನೇ ಸಾಧಕ:

71 ವರ್ಷದ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡನೇಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1998ರಲ್ಲಿ 77 ವರ್ಷದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಾನ್ ಗ್ಲೇನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V