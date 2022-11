ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

International

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 13: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಯುಎಸ್‌ ಸೆನೆಟ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಗೆಲುವು ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಸದನ 50 ಹಾಗೂ 50 ರಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಟೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಭಾನುವಾರ ನಾಮ್ ಪೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಡೆನ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಿಡೆನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಂಗಳವಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೆನೆಟ್ ಬಹುಮತದ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಶುಮರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ "ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೇಟ್ ಎಗೇನ್" ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಚಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯ ತಮ್ಮ ಆಧಾರರಹಿತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದರು.

