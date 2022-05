International

oi-Vijayasarathi SN

ಟೋಕಿಯೋ, ಮೇ 22: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೂ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರಿಗೆ, ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಬೆದರಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿವೆ.

ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಪಾನ್‌ನ ದೊರೆ ನರುಹಿಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಫೂಮಿಯೋ ಕಿಶಿದಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಗೋಂಗ್ ತ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ವಾಡ್ ಕೂಟದ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಬೈಡನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೇರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾವು ರಫ್ತು: ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು?

ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

English summary

President Joe Biden arrived Sunday in Japan for the second leg of an Asia trip underlining US commitment to the region but overshadowed by concern that North Korea will test a nuclear weapon after ignoring Washington's attempt at outreach.