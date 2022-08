ಉಕ್ರೇನ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ

International

ಕೀವ್, ಆಗಸ್ಟ್ 25: ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಉಕ್ರೇನ್ "ಕೊನೆಯವರೆಗೂ" ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮಧ್ಯ ನಿಪ್ರೊಪೆಟ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಪ್ಲಿನೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 22 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಟೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 50 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಚಾಪ್ಲಿನೋ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೋವು, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಐದು ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ 11 ವರ್ಷ, ರಷ್ಯಾದ ರಾಕೆಟ್ ಅವನ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ರಷ್ಯಾ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್‌ಕಿ ಈ ಮೊದಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 1991 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ದಿನದಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.

