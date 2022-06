ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ 2022: ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಸಂವಾದ

International

oi-Vijayasarathi SN

ಲಂಡನ್‌, ಜೂನ್ 27: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಮಜುಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್‌ನ (UK-India Week 2022) ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂ (IGF- India Global Forum) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್‌ಟಿಎ - Free Trade Agreement) ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಫ್‌ಟಿಎ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಯುಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಯುಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಸಚಿವ ಋಷಿ ಸುನಕ್ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ಧಾರೆ.

English summary

UK-India Week 2002 organised by India Global Forum has begun on Monday, and would have series of big programs till July 1st. This year's UK-India Week is in focus because of ongoing FTA negotiations between India and Britain.