ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವೇ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕ: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪಕ

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 26: ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗು ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ (Jack Dorsey) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರೇ ಏಕಮೇವ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ, ತಾನು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಯಾರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಇರಬಾರದು ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಬಾರದು. ಯಾರೂ ಅದರ ಮಾಲಕರಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗುವುದರ ಬದಲು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕಾಗಿ (Public Good at a protocol level) ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ನಂಬುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಲಾನ್. ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಾರ್

ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?:

ಈ ಮೇಲಿನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲುತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇವಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಷಾದವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರುವುದು ಮೊದಲ ಕರೆಕ್ಷನ್" ಎಂದು ಜ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

