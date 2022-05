International

oi-Punith BU

ಉಕ್ರೇನ್‌, ಮೇ 12: ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಂದರು ನಗರವಾದ ಮಾರಿಯುಪೋಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಜೋವ್‌ಸ್ಟಲ್ ಉಕ್ಕಿನ ಗಿರಣಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳು ವಾರಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿವೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಕಮಾಂಡರ್ 'ಸೆರ್ಹಿ ವೊಲಿನಾ' ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನ ಓಡೆಯ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೋನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸೆರ್ಹಿ ವೊಲಿನಾ, "ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ನಂಬಲು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೊಲಿನಾ 36 ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೆರೈನ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜೋವ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನೀವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಯಾರು? "ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ - ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರ, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು $44 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಅವರ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

92 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಸ್ಕ್, ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ "ಯುದ್ಧ" ಮಾಡಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಟೆಸ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತರಲು ಅವರು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಕೈವ್ ತನ್ನ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು -- ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು - ಅಜೋವ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋವಿಯತ್ ಯುಗದ ಬಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾರಿಯುಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಷ್ಯನ್ನರ ಸುರಂಗಗಳ ಒಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು.

English summary

Many Ukrainian troops have been trapped after weeks of resistance, and war-torn Ukrainian commander 'Serhi Volina' has now written to Elon Musk, the world's richest man, to intervene,