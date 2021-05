ಬೊಂಬಾಟ್ ಸುದ್ದಿ: ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ 8.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಉಚಿತ!

International

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 28: ಇಡೀ ಜಗತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಲಸಿಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲೆಂದೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್(8.40 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ 1BHK ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ 20 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 75 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

