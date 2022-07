ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

International

oi-Punith BU

ಕೊಲಂಬೋ,ಜುಲೈ. 30: ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ಹೊರತರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ ಸಿಂಘೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Breaking; ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ದೇಶವು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ 19A ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು. 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರು 19ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2019 ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ 19A ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಲಂಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿನೇಶ್- ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಅವರದ್ದು

English summary

Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe has written to all members of Parliament and invited them to form an all-party national government to help the country out of a dire economic recession.