ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 16: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌)ನಿಂದ 18 ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಕೊಂಡೇಬಿಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೈಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಫ್-50 ಫೈಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನೀ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ 18 ಎಫ್‌ಎ-50 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕದಂಥ ದೇಶವೇ ಭಾರತದ ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಾಗ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾ ತನ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದ ತೇಜಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಫ್‌ಎ-50, ರಷ್ಯಾದ ಮಿಗ್-35, ಯಾಕ್-130, ಟರ್ಕಿಯ ಹುರ್ಜೆಟ್, ಚೀನಾದ ಜೆಎಫ್-17 ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

