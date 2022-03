ರಷ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: US ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಪುಟಿನ್

International

oi-Sunitha B

ಮಾಸ್ಕೋ ಮಾರ್ಚ್ 16: ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಕಲ್ಲು ಕೊಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಹೇರಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುಎಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಸ್ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ US ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಹಾಯಕ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್, US ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ US ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯುಎಸ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ, ಶಾಸಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಸ್ಸೋಫೋಬಿಕ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಪುಟಿನ್ ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿ ನವಲ್ನಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಬಲ್ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಆಂಟನ್ ಸಿಲುವಾನೋವ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು SWIFT ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಹೊರಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

English summary

Russia has made up its mind to give stone to brick to America. Reversing US-imposed sanctions, Russia on Tuesday imposed sanctions on US President Joe Biden and several other US diplomats.