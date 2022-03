ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ 350 ಜನ ಬಲಿ

International

oi-Sunitha B

ಕೀವ್ ಮಾರ್ಚ್ 01: ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ರಕ್ತಪಾತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ದದ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 352 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಫಿರಂಗಿದಳವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾದ ಖಾರ್ಕಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾರ್ಕಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 11 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಆಕ್ರಮಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 14 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 352 ನಾಗರಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೀವ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎನ್‌ನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವಿಭಾಗ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಕೀವ್ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯದ ಈ ತುಕಡಿಯು 40 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೀವ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು ಇವಾಂಕಿವ್ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ತಂಡವು ನೂರಾರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

Ukraine claims that 352 civilians, including 14 children, have been killed in Russia's offensive that began last Thursday. Negotiation talks between the two nations are on after Russian President Vladimir Putin put out his condition.