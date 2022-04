ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಜ್ವರ: RVF ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ

International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15: ಕೊರೊನಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದರ ಇತರ ತಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈರಸ್‌ನ ಹೆಸರು ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫೀವರ್ (RVF) ವೈರಸ್. ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫೀವರ್ (RVF) ವೈರಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಏಕಾಏಕಿ ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ ಸಫ್ದರ್ ಗನೈ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಜ್ವರ (RVF) ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದನ, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ, ದೇಹದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅದರ ಅಂಗಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ RVF ಹರಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.

RVF ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜ್ವರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಬೆನ್ನಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, RVF (8-10%) ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ (ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ) ಮತ್ತು ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯೂತ) ನಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

