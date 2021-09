International

oi-Nayana Bj

ಕಾಬೂಲ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜ್‌ಶೀರ್‌ನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಪಂಜ್‌ಶೀರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪಡೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಲಿ' ಇದಪ್ಪಾ ಪುಟಿನ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ..!

ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಾವು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರು ತಾವು ಪಂಜ್‌ಶೀರ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಬಜರಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪಂಜ್‌ಶೀರ್‌ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ತಾವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, 700 ಉಗ್ರರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The battle for Panjshir, the last province out of the Taliban's control, continued on Saturday as both the Taliban and the National Resistance Front of Afghanistan claimed the upper hand.