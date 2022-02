ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ $ 20 ಶತಕೋಟಿ ಖರ್ಚು: ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಪುಟಿನ್ ಕೋಪ

International

oi-Sunitha B

ಮಾಸ್ಕೋ/ಕೀವ್/ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ MI6 ರಹಸ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ MI6 ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೂರ್ ಅವರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪುಟಿನ್ ಸೈನ್ಯವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡ್‌ಮನ್ ಅವರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ 58 ವರ್ಷದ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರೀಡ್‌ಮನ್ ಅವರು ಪುಟಿನ್ "ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆವೊಂದು ನೆಪವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಅತಿರೇಕದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳೇ ಈ ದಾಳಿಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ಅವರಿಗೇ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Russia spends $ 20 billion every day on the war. Yet President Putin is angry with the army that Ukraine has not been captured.