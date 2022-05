International

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೇ 16: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಪುಟಿನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಹುಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೂಡ "ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಪುಟಿನ್ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಬಲ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು (Russian Oligarch) ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮಿ, "ಪುಟಿನ್ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಪಡೆದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಜಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಸ್ಕೋದ ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪುಟಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪವಾದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಜಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟಿನ್ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ 9-ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಒಲಿಗಾರ್ಚ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಅವರ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಶೋಯಿಗು ನಡುವಿನ ವಿಡಿಯೊ ಸಭೆ, ಅವರು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

"ಪುಟಿನ್ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನು ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುಟಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಒಲಿಗಾರ್ಚ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಒಲಿಗಾರ್ಚ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗನೈಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರು "ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಕೈ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪುಟಿನ್ "ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.

English summary

An oligarch with close ties to the Russian leader has reportedly been recorded as saying "Putin is very ill with blood cancer".