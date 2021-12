ಕೆಟ್ಟೋದ ಕಾರು, ಬಸ್ ತಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದಿವಿ: ಇವರ್ಯಾರ್ ಗುರು ವಿಮಾನ ತಳ್ತಾವ್ರೆ

International

ಕಠ್ಮಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೂ ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು, ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟರೆ ತಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೇಪಾಳದ ಬಾಜುರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ತಾರಾ ಏರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. 'ನೇಪಾಳ ಸುದ್ದಿ'ಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಟಿಯ ಬಾಜುರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಾರಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಈ ವಿಮಾನವು ಬಾಜುರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್‌ನ ಟೈರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರನ್‌ವೇ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು.

ವಿಮಾನವನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುವವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವು ಬಾಜುರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ರನ್‌ವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಎಟಿಸಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರನ್‌ವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯಲು ಅವನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾರಾ ಏರ್‌ನ 9N AVE ವಿಮಾನವನ್ನು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಕ್ಚರ್ ಆದ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತಾರಾ ಏರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾರಾ ಏರ್ ಅನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಫುಟ್‌ ಓವರ್‌ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್-

Just another normal day at office for hilly and mountainous aircraft system. Often happens during the winter season. https://t.co/Ny54GVsGpB

