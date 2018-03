ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಾ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಮಾರ್ಚ್ 05: ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್‌ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಪಿಪಿ)ಯ ಕೃಷ್ಣಾಕುಮಾರಿ ಕೊಲಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೃಷ್ಣಾಕುಮಾರಿ ಕೊಲಿ(39) ಅವರನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಧ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಥಾರ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್‌ 3ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಖತುಮಾಲ್‌ ಜೀವನ್‌ ಹಾಗೂ 2015ರಲ್ಲಿ ಗಯಾನ್‌ಚಾಂದ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಂಸದರಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

#KrishnaKohli . Pakistan's first Dalit #Senator . An elected one at that! What a day!!! ❤ #Pluralism #Humanity

The best news amongst all was the win of #KrishnaKohli. It is indeed a step towards a progressive and pluralist Pakistan. #PPP deserves a round of applause for this.