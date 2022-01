ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಅಂತ್ಯ!?

International

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 4: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ತುಂಬಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಆಗಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಜ್ಞೆ ಮೋನಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್, "ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

