ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4: ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಸಾ ತನ್ನ ದೈತ್ಯ ಚಂದ್ರನ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಾಕೆಟ್‌ನ ಕೋರ್-ಹಂತದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೂರು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಡವಾಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಅದರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮಿಷನ್‌; ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಉಡಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಅವಕಾಶವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ನಾಸಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಜಿಮ್ ಫ್ರೀ, ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಸಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಾಕೆಟ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

NASA has aborted a second launch attempt for its giant Moon rocket because of yet another fuel leak. The countdown was scrubbed after Kennedy Space Center technicians made three failed attempts to fix a large leak of supercooled liquid hydrogen propellant being pumped into the rocket’s core-stage fuel tanks.