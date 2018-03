ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಚೀನಾ ಭೇಟಿ

ಶಾಂಗೈ, ಮಾರ್ಚ್ 28: ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಲು ಮುಂದಾಗದ ಉನ್, ಇದೀಗ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

At the invitation of Xi Jinping, Kim Jong Un paid an unofficial visit to China from March 25 to 28 pic.twitter.com/OG9695uZ6F