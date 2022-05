International

oi-Vijayasarathi SN

ಶಿಮ್ಲಾ, ಮೇ 9: ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡದ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನೀ ಬಾವುಟಗಳನ್ನ (Khalistani flags) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ 'ಸಿಖ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟೀಸ್' (Sikh for Justice) ಮುಖಂಡ ಗುರ್ಪತ್‌ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಗಡಿಯನ್ನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕೆಂದು (Fight for seperate Sikh country) ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಒಂದು. ಇದೇ ಜೂನ್ 6 ದಿನವನ್ನು ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಜನಾಭಿಮತ ದಿನ (Khalistan Referendum Day) ಎಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಳಿಯೇ ಖಾಲಿಸ್ತಾನೀ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲದ ಎಲ್ಲಾ ಗಡಿಭಾಗವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ಕುಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆರೋಪ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮೋದಿಗೆ ಚನ್ನಿ ಮನವಿ

