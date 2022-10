International

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸುವ ವಾಡ್ಲಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬ್ಯಾರನ್ ರೂಪರ್ಟ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಅವರ ಮಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೆನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆನಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ನಾವು ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿಡೆನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೆನೆಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಿಟಿಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೆನ್, ವಾಡ್ಲಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರಣ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಫ್ ರಾಂಪ್ ಏನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ? ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡೆನ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಷ್ಯಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ವೇಳೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಅದು ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

