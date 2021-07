International

oi-Mayuri N

ಜಕಾರ್ತ, ಜು.26: ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 45,416 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 45,416 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 38,091 ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 39,742 ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 37,245 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇನ್ನೂ 31,66,505 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 83,279 ಸಾವುನೋವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ಪತ್ನಿಯ ಬುರ್ಖಾ ತೊಟ್ಟು ವಿಮಾನ ಏರಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ: ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಹೇಗೆ?

ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,96,88,663 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 5,49,999 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,14,11,262 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 4,20,996 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 56,97,912 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 1,29,158 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indonesia on Sunday recorded 45,416 new cases of Covid-19 to overtake Brazil, India and the US in terms of fresh infections, according to Worldometer data.