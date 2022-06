International

oi-Punith BU

ಜೂರಿಚ್‌, ಜೂ. 17: ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಮೂಲದ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗಳು 2021 ರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠವಾದ 3.83 ಶತಕೋಟಿ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ (₹ 30,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮೂಲಕ ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯ ಏರಿಕೆಯು 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 2.55 ಶತಕೋಟಿ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ (Rs 20,700 ಕೋಟಿ) ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 4,800 ಕೋಟಿಗೆ ರುಪಾಯಿಗೆ ಏರಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ 'ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು' ಅಥವಾ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊತ್ತವು ಒಟ್ಟು ಸ್ವಿಸ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್‌ 3,831.91 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತವು ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ 602.03 ಮಿಲಿಯನ್ , (2020 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಸ್ವಿಸ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್‌ 504 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು), ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಸ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್‌ 383 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 1,225 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್‌ 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

1,665 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 2,002 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹಣ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಮೊತ್ತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಶತಕೋಟಿ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು 2011, 2013, 2017, 2020 ಮತ್ತು ಈಗ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಳಮುಖ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯರು, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐಗಳು ಅಥವಾ ಇತರರು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶದ ಘಟಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ವಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ 'ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ' ದತ್ತಾಂಶವು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಶಾಖೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಠೇವಣಿ ರಹಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

The amount of money held by Indians in the Swiss bank has doubled in the last 14 years. This is an increase of 50 per cent, according to a Swiss bank report.