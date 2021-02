ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆ: ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ

International

oi-Amith

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಗುಎರಸ್ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

34 ವರ್ಷದ ಅರೋರಾ ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, #AroraForSG ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thank you for your support! Please go on https://t.co/Gb2t2vrh3L and vote for a #UNThatWorks. We the people are more powerful than any system. pic.twitter.com/nVzS6hYHuo