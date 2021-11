ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ತನಿಖೆ ಶುರು

International

ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್), ನವೆಂಬರ್ 8: ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (PMSA) ಭಾರತೀಯ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಓರ್ವ ಮೀನುಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಓಖಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂಎಸ್‌ಎ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ದೋಣಿಯತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ನಾವು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ (ICG) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರ, ಶ್ರೀಧರ್ ರಮೇಶ್ ಚಾಮ್ರೆ (32) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಓಖಾ ಬಂದರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ ಆಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಗುಜರಾತ್‌ನಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ನವಿ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫ್‌ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೀನುಗಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ನ ಓಖಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪಿಎಂಎಸ್‌ಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ 'ಜಲ್ಪಾರಿ' ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀನುಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮೀನುಗಾರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡ್ರೈ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಮ್ರೆ ಅವರು ಬೋಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್‌ಗಳು ಹೊಡೆದವು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯ ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತಿಭಾಯ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ."ಮೂರು ಗುಂಡುಗಳು ಅವರ ಎದೆಗೆ ತಗುಲಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಾಥೋಡ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೋಣಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ "ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, PMSA ಭಾರತೀಯ ದೋಣಿಗೆ "ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗಮನ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹಡಗುಗಳು ಒಳನುಗ್ಗುವ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು, ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ನಂತರವೂ ಮೀನುಗಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ PMSA ಹಡಗು ಭಾರತೀಯ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ದೋಣಿ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ, PMSA ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು"ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಆರು ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಭಾರತೀಯ ಸಮುದ್ರದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು PMSA ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಐಸಿಜಿ "ಬಂಧನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೆಂದು ನಂಬಲಾದ 270 ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು 49 ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 77 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು 263 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಗರಿಕ ಕೈದಿಗಳು ಭಾರತದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2012 ರಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಧ್ವಜದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (EEZ) ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು.

