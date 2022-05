ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೋ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 26: ಲಡಾಖ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ನೂತನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡೆ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಸೇನೆಯು ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೋದ ಉತ್ತರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ 8 ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರದ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಲ್ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತವೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚೀನಾ!

ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ನಿಯೋಜನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದೇಶವೇನು?, ಚೀನಾ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?, ಚೀನಾದ ಅವಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಭಾರತ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ತಿರುಗೇಟು ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪಾಂಗೋಂಗ್ ತ್ಸೋ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

English summary

Indian Army counter deploys along the LAC in the wake of the Chinese Army constructing a double-span bridge 16 kms east of the once contested finger 8 on the north banks of Pangong Tso.