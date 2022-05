ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಸರಕಾರ, ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಹೆಸರೆತ್ತದೆಯೇ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

International

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 11: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಲಂಕಾ ಜನರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ತಾನಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾರತ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಲಂಕಾ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಪಕ್ಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

"ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಿಗೊಂಬೋದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ; 8 ಸಾವು

ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೀಯ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ತರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

"ಶ್ರಿಲಂಕಾದ ನೆರೆ ದೇಶವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಲಂಕಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗಚಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

High Commission has recently noticed rumours circulating in sections of media & social media that certain political persons and their families have fled to India.

These are fake and blatantly false reports,devoid of any truth or substance.High Commission strongly denies them.