ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಮೇ 31: ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟು ರಕ್ತಪಾತ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ಆಜಾದಿ ಮೆರವಣಿಗೆ' (Azadi March) ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೇ 25ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಆಜಾದಿ ಮೆರವಣಿಗೆ' ಮೂಲಕ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಠಾತ್ತನೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ತಾವೇನಾದರೂ ರ‍್ಯಾಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗವಾಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಶಾಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು... ಬುಲೆಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಜನರು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಿ, ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಡಕುಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

