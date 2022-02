ಹುಂಡೈ ವಿವಾದ: ಭಾರತದ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

International

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ.8: ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯುಂಡೈನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಖೆಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರ "ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ" ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಜನರು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ" ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಚುಂಗ್ ಇಯು-ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ "ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಚುಂಗ್ ಇಯು-ಯೋಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಹ್ಯುಂಡೈ ವಿವಾದ" ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಇಂದು ROK FM ಚುಂಗ್ ಇಯು-ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ,'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗ್ಚಿ, "ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2022 ರಂದು ಭಾನುವಾರದಂದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿ ಹುಂಡೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿನ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2022 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ,''.

''ಹುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, '' ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.

"ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಚುಂಗ್ ಇಯು-ಯೋಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ "ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷಾದ"ವನ್ನು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, "ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಏನಿದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಟ್ವೀಟ್ ವಿವಾದ

ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು, ಹ್ಯುಂಡೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವೀಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನರ "ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಜನರು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ" ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಟ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ಅನ್ನು 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, "ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ "ಆಳವಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹುಂಡೈ ಡೀಲರ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ "ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್" ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ "ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು" "ಅಪಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿತರಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಗಳಿಂದ "ಅನಧಿಕೃತ" ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಕಾರುಗಳ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 44,022 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 505,033 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 19.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

