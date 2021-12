ಕಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ: ಯುಎಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಹಾಹಾಕಾರ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಜನರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಹಸಿವಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಖಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 21 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟು; ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಸಿದವರ ಸಿಟ್ಟು!

ಕಡಿಮೆ-ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಸಿಕ ಮಕ್ಕಳ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾವತಿ(ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

Hunger is rising this holiday season with the U.S. More than 21 million Americans didn’t have enough to eat in early December as pandemic relief dries up and grocery prices rise.