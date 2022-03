ನಿಷೇಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ತಾಲಿಬಾನ್: ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದ ನೂರಾರು ಆಫ್ಘನ್ ಹುಡುಗಿಯರು

International

oi-Sunitha B

ಕಾಬೂಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 23: ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಿರಿಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊರೊನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೇತನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಕಂದಹಾರ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

English summary

Groups of girls headed back to class in the Afghan capital Wednesday after Taliban authorities announced the reopening of secondary schools, more than seven months after seizing power and imposing harsh restrictions on the rights of women to be educated.