ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09: ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈಗ ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೀಸಾ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ (ಜಿವಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (https://in-gr.gvcworld.eu/en.) ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಿಂದ ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣೀಕರು ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ (PLF) ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಸ್ಥಳ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಂಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವಿಳಾಸದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಬಹುದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಎಲ್‌ಎಫ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ (an initialism for Quick Response code) QR ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ PLF ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ (QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

PLF ಅನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು travel.gov.gr ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶಕರು ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಸಿಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಜಿಡಿಪಿಆರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್) ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ (PLF) ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿದಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ PCR ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ PCR ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರತಿಜನಕ (ಕ್ಷಿಪ್ರ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವರದಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಲಾದ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

COVID-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಇದು 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ 30 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು COVID-19 ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿಸಿಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಜನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವವರು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

English summary

The Global Visa Center World (GVCW) has announced that Indian citizens and residents of India can now enter Greece following the Covid-19 testing protocol as a precautionary measure against the pandemic.