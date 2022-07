ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ ಮನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್

International

oi-Sunitha B

ಕೊರೊನಾದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯ ಚೀನಾದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಬೂಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಚ್ಗಳು. ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನವೀನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಖರೀದಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನ್‌ಜಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಚೀನಾದ ನಗರವಾದ ವುಕ್ಸಿಯ ಡೆವಲಪರ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 16-ದಿನದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚೀನಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೋಮ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 860,000 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

5,000 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ರೈತರು ಸಮೀಪದ ನಾನ್‌ಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್‌ನಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು 5,000 ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 100,000 ಚೈನೀಸ್ ಯುವಾನ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ-ಚೀನೀ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾನ್‌ಜಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

A bizarre mode of transaction for buying a home has emerged from neighbouring China. Instead of currency, down payments for properties are being accepted in the form of fruits and vegetables, namely garlic, watermelons and peaches.