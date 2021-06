ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ; 7 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರು ಕಣ್ಮರೆ

International

oi-Sumalatha N

ಕಠ್ಮಂಡು, ಜೂನ್ 17: ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನೇಪಾಳದ ಸಿಂಧುಪಾಲ್ಚೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯ ನೇಪಾಳದ ಸಿಂಧುಪಾಲ್ಚೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ 65 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ಸಿಂಧುಪಾಲ್ಚೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲಾಂಚಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜಲ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

"ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಮೃತದೇಹಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಲಾಂಚಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು," ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮೆಲಾಂಚಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಟಿಂಬು ಬಜಾರ್, ಶನೌಟ್ ಬಜಾರ್, ತಲಮರಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೆಲಾಂಚಿ ಬಜಾರ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಧುಪಾಲ್ಚೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಸೇತುವೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿವೆ. 300 ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.

ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು, ಮೂರು ಚೀನೀಯರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

#WATCH | Nepal: Flash floods wreak havoc in Sindhupalchok. At least 7 deaths reported so far, several missing.



As per officials, about 200 houses in Melamchi town have been partially or completely damaged.



(16.06.2021) pic.twitter.com/Al0xonZyfH